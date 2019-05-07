الامارات | فيفياني يقود اتحاد كلباء في الموسم المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن فيفياني يقود اتحاد كلباء في الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلن نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي في حسابه الرسمي "تويتر" عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تجديد عقد مدرب الفريق الاول الايطالي فابيو فيفياني لقيادة الفريق في الموسم 2019-2020.

يذكر ان المدرب الايطالي فيفياني هو اول مدرب ينجح ببقاء اتحاد كلباء في دوري الخليج العربي، والذي اصبح النمور على بعد خطوة واحدة منه. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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