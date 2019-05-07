شكرا لقرائتكم اليوم .. بطولة كندا الدولية للريشة الطائرة لذوى الإحتياجات الخاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة كندا الدولية للريشة الطائرة لذوى الإحتياجات الخاصة التى تستمر حتى يوم 12 مايو الجارى بمشاركة ثنائى مصرى . و تشارك مصر فى نسخة هذه البطولة بكلا من ، أحمد مجدى و شيماء سامى . كان الثنائى قد غادروا إلى كندا أمس بدون رئيس بعثة إستعدادا لإنطلاق المنافسة وسط طموح فى مواصلة مصر لحصد الميداليات

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