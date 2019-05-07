شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يبدأ استعداداته اليوم لمباراة حرس الحدود بعد إجازة 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق الكرة بالنادى المصرى بقيادة إيهاب جلال، تدريباته اليوم استعدادا لمباراة حرس الحدود المقرر إقامتها في العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق العاشر من مايو على ستاد الجيش بالسويس بالجولة الـ32 من الدورى.

كان ايهاب جلال منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة يوم واحد أمس بعد التعادل مع بيراميدز 1-1 بالدورى، على أن يستأنف الفريق تدريباته في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء استعداداً لمباراة الفريق والتي تجمعه بنظيره حرس الحدود بالدورى.