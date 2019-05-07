اخبار الرياضه

المصرى يبدأ استعداداته اليوم لمباراة حرس الحدود بعد إجازة 24 ساعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يبدأ استعداداته اليوم لمباراة حرس الحدود بعد إجازة 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق الكرة بالنادى المصرى بقيادة إيهاب جلال، تدريباته اليوم استعدادا لمباراة حرس الحدود المقرر إقامتها في العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق العاشر من مايو على ستاد الجيش بالسويس بالجولة الـ32 من الدورى.

كان ايهاب جلال منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة يوم واحد أمس بعد التعادل مع بيراميدز 1-1 بالدورى، على أن يستأنف الفريق تدريباته في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء استعداداً لمباراة الفريق  والتي تجمعه بنظيره حرس الحدود بالدورى.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المصرى يبدأ استعداداته اليوم لمباراة حرس الحدود بعد إجازة 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا