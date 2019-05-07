شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة كندا الدولية لذوى الاحتياجات الخاصة للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة كندا الدولية للريشة الطائرة لذوى الاحتياجات الخاصة التى تستمر حتى يوم 12 مايو الجارى بمشاركة ثنائى مصرى. وتشارك مصر فى نسخة هذه البطولة بكل من أحمد مجدى وشيماء سامى. كان الثنائى قد غادرا إلى كندا أمس بدون رئيس بعثة استعدادًا لانطلاق المنافسة وسط طموح فى مواصلة مصر لحصد الميداليات.

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