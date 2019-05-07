شكرا لقرائتكم خبر عن انقسام فى الأوليمبى بسبب مدير الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم الاعلان عن تولى أحمد الكأس مديرا فنيا للأوليمبي ومنحه جميع الصلاحيات الفنية والإدارية لتشكيل جهازه المعاون إلا أن اختيار مدير الكرة مازال يمثل أزمة داخل مجلس الإدارة.

كان أحمد الكأس قد وضع تصور للجهاز المعاون باختيار أيمن شعبان مديرا للكرة وخالد عبده مدربا عاما ويسرى عز مدربا وإبراهيم فرج مدرب حراس مرمى وأوشا مديرا إدرايا إلا أن هناك اعتراض من أعضاء المجلس حول أيمن شعبان وقد رفض مصطفى أبو زهرة وعلاء الصاحى وأميرة البحر تعيين أيمن شعبان فى حين تم الموافقة على باقى الجهاز.

ويدعم تعيين أيمن شعبان أعضاء المجلس جمال عبد العال وإيهاب الكأس وعزعبد الجواد، ومن المنتظر أن يعقد طارق السيد رئيس النادى وخالد الشيخ أمين الصندوق جلسه لتقريب وجهات النظر بين أعضاء المجلس لحل الأزمة.