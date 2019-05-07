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فراعنة الهوكى يستعدون إلى نهائيات الدورى العالمى بدون معسكر خارجى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى حمودة رئيس إتحاد الهوكى على مواصلة  المنتخب الأول الإعداد إلى خوض نهائيات سلسلة اللقاءات المفتوحة للدورى العالمى المحدد لها شهر يونيو القادم بدون معسكر خارجى .

وقال حمودة أن الأزمة المالية التى تمر بها وزارة حاليا هى سبب عزوف الإتحاد عن إقامة معسكر خارجى للاعبين  من أجل الإعداد للمنافسة الهامة المحدد لها الفترة من 12 وحتى 24 يونيو القادم والإكتفاء بالمعسكر الداخلى.

وأشار حمودة إلى أن المنتخب يستعد لهذه البطولة فى معسكر داخلى بمدينة الإسماعيلية.

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