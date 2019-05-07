بهدف نظيف: السيتي يتصدر البريميرليج بعد الفوز على ليستر سيتي

يدخل مانشستر سيتي المباراة بشعار الفوز فقط لا غير حيث أنه يأتي في المركز الثاني برصيد 92 نقطة بعد ليفربول الذي يتصدر الدوري بشكل مؤقت، بينما يدخل ليستر اللقاء ويُريد الفوز ليحتل المركز الثامن الدوري حيث أنه يأتي في المركز التاسع من الترتيب برصيد 51 نقطة خلف إيفرتون.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر

يستضيف مانشستر سيتي نادي ليستر في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد في مباراة تُنقل على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 بتعليق الشوالي، وقد انتهت مباراة الذهاب بفوز ليستر بهدفين مقابل هدف في أواخر ديسمبر العام الماضي.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي

وقد أكد جوارديولا أنه سعيد بالمنافسة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي فهو فريق لم يخسر إلا مباراة واحدة، وقد أكد أنه لم يرى خلال مسيرته الكروية فريق حاز على دهشته سوى ليفربول وبرشلونة عندما مان خط الهجوم نيمار وميسي وسواريز.