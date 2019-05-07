الآن نتيجة مباراة الهلال والعين اليوم والزعيم يقدم لقاء قوي ويحسم تأهله للدور القادم

نقدم نتيجة مباراة الهلال والعين، في مباراة الفرصة الأخيرة يحل العين الاماراتي ضيفا في الأراضي السعودية حين يواجه الهلال في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا حيث يبحث العين عن ثلاث نقاط تمثل الفوز الأول له في هذه البطولة حيث يمتلك الفريق نقتطين فقط جعلت موقفه في غاية الصعوبة ومرتبط بنتائج الآخرين.

نتيجة مباراة الهلال والعين

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة الحادية عشر بتوقيت الامارات على قناة bein sport HD3 بتعليق سوار الذهب، وعن هذا اللقاء تحدث جاريدو مدرب العين أنه لا يملك أي فرصة الليلة سوى السعى للفوز وأن الفريق لم يكن له الحظ الكبير في مباراة الذهاب والتي انتهت بفوز الهلال على العين بهدف نظرا لافتقاده عناصر مهمة.

بداية المباراة وفي الدقيقة 2 يتمكن هتان باهبري من احراز الهدف الأول للهلال وبداية أكثر من رائعة وفرحة المدرب الجديد شاموسكا

الدقيقة 22: توقف المباراة لعلاج لاعب مصاب واستمرار التقدم السعودي والهلال يقود عملية الضغط العالي لحرمان العين من التمرير السليم

نهاية الشوط الأول والهلال يتقدم بشوط متوسط المستوى وجاريدو العين يأمل في تحسن المستوى في الشوط الثاني

في الدقيقة 90 محمد الشلهوب يضيف الهدف الثاني للهلال ونهاية اللقاء بفوز الهلال بهدفين نظيفين

الهلال والعين اليوم

وأكد جاريدو أن الفريقين يمران بفترة زمنية صعبة ويتمنى أن يبتسم له القدر اليوم بعدم ضياع الفرص المتاحة للتسجيل مثل المبارايات السابقة، وبفوز الهلال اليوم يكون قد حسم تأهله بصفة رسمية لدور الستة عشر ويتبقى تحديد المركز الأول الذي يتنافس فيه الدحيل القطري والاستقلال بجانب الهلال المتصدر.

مباراة الهلال والعين

وكان رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل قد تقدم باستقالته من الرئاسة لرئيس الهيئة العامة للرياضة الذي قبلها وتم تعيين عبدالله الجربوع رئيسا للزعيم لنهاية الموسم الحالي.

تشكيل الهلال للمباراة: عبدالله المعيوف، الشهراني، ديجينيك، محمد جحفلي، حسن كادش، محمد كنو، عبدالملك الخيبري، ،سالم الدوسري، إدواردو، باهبري، بافيتيمبي جوميز