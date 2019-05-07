نتيجة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي اليوم وكومباني يعيد الصدارة للسيتي بقذيفة في مرمى شمايكل

نقدم لكم نتيجة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي يستضيف اليوم فريق مانشستر سيتي في ملعبه وبدعم جماهيره فريق ليستر سيتي في مباراة مرتقبة من جماهير الدوري الانجليزي جميعا حيث يعتقد الكثيرون أنها ستكون مباراة حسم اللقب الحائر بين فريق مان سيتي وليفربول الذي يتمسك بحظوظه في الفوز بالبريميرليج للمرة الأولى من آخر تتويج من 29 عام.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي

وفي ظل ذلك الصراع أبدى جوارديولا اعجابه الشديد بفريق ليفربول الحالي حين تحدث واضعا برشلونة وليفربول في جملة واحدة قائلا أن أصعب فريقين قد واجههما في حياته التدريبة هو فريق برشلونة تحت قيادة لويس انريكي والريدز بنسخته الحالية، وكانت تقنية خط المرمى أنقذت السيتي في المباراة السابقة أمام بيرنلي.

وكانت المباراة حماسية بقوة شهدت اثارة من الطرفين حتى انتهى الشوط الاول منها بالتعادل السلبي ولكن في الشوط الثاني ينقذ كومباني الفريق بهدف صاروخي والسيتي يستعيد الصدارة

مانشستر سيتي وليستر سيتي

وتحدث قائد الفريق الليفربولي جوردان هندرسون أنه ينتظر حدوث معجزة في لقاء اليوم من جانب ليستر سيتي تهدي اللقب لفريقه ووضح أن فريق ليستر يمتلك عناصر مميزة وهو فريق قوي، وأكد أنه في حال تحقيقة السيتي المكسب فالدوري سيحسم الأسبوع المقبل وبالتأكيد من سيفوز به هو من سيتحقه ولا يوجد ندم على ذلك.