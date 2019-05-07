نتيجة مباراة الاهلي والسد القطري اليوم الإثنين في دوري أبطال آسيا والسد يتأهل في لقاء قوي

نستعرض نتيجة مباراة الاهلي والسد، تتجه أنطار الجماهير السعودية لاسيما أنصار أهلي جدة اليوم صوب استاد جاسم بن حمد لمتابعة لقاء القمة بين الأهلي السعودي ومستضيفه نادي السد القطري في خامس جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا اليوم الاثنين في أول أيام شهر رمضان الكريم حيث يسعى كل فريق لحسم الصدارة لصالحه في لقاء الليلة.

نتيجة مباراة الاهلي والسد القطري

وتحدث المدير الفني للفريق القطري فيريرا عن المباراة مؤكدا أن الفرصة جائت لفريقه لحم الصعود للدور القادم آسيويا حيث تعد المباراة الأخيرة للفريق على أرضه ووسط جماهيره فمعنويات اللاعبين مرتفعة للغاية بعد تحقيق لقب الدوري المحلي، وسيسعى الجميع لتعويض النتيجة الغير عادلة في أولى الجولات أمام الأهلى.

وصول الفريقن لملعب المباراة الآن واللاعبون يدخلون مباشرة لغرف خلع الملابس وسط تغطية اعلامية مميزة في أجواء رمضانية رائعة الاستعداد لقمة عربية

تشكيل اهلي جدة الرسمي: محمد العويس، حسين عبدالغني، محمد أل فتيل، أديرلان سانتوس، سعيد المولد، باولو دياز، نوح الموسى، سلمان المؤشر، عبدالفتاح عسيري ، عبدالرحمن غريب، عمر السومة

دخول اللاعبين الآن لملعب جاسم بن حمد الأهلي بالزي البديل والسد بالأبيض ولحظات على انطلاقة الشوط الأول وحضور جماهيري لدعم السد

الدقيقة 2: كرة من أكرم عفيف تصل لبغداد بونجاح وتسديدة والهدف الأول ينقذه الحارس وبعدها بدقيقتين يهدر أكرم عفيف الفرصة الثانية

الدقيقة 9: على أسد يحر الهدف الأول بطريقة رائعة وجميلة وتمر ثلاث دقائق ليتمكن أكرم عفيف من احراز الهدف الثاني من زاوية صعبة والأهلي يعاني أمام السد

الدقيقة 30 هجوم السد يتواصل من أجل الثالث ولكن العويس ستصدى لبعض الكرات ومازال التقدم بهدفين نظيفين مستمر

نهاية الشوط الاول من اللقاء، الاهلي يقدم مباراة سيئة نظرا للقوة الهجومية للسد الذي ينهي أول 45 دقيقة متقدما بهدفين

بداية الشوط الثاني من اللقاء والدقيقة 48 ضربة ركنية للأهلي والكرة تنفذ وسعد الشيب حارس السد يمنع هدف التعديل للأهلي

الشوط الثاني والدقيقة 51 وضربة جزاء لصالح الأهلي وعمر السومة على التنفيذ ويسدد والهدف الأول للفريق السعودي والنتيجة تصبح الآن 2_1

نهاية المباراة بفوز السد بهدفين مقابل هدف

مباراة الاهلي والسد

ووجه المدرب رسالة للاعبي الفريق أنه يثق بهم فهم مجموعة من كبار اللاعبين الذين يستطيعون قيادة الفريق بالصورة الصحيحة في الملعب تحت كافة الظروف وطالب الجمهور بالحضور، تأتي تصريحات المدير الفني وسط اعلانه مغادرة النادي نهاية الموسم الجاري بنهاية تعاقده وترك المهمة لعقل جديد.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق نتيجة ايجابية اليوم بالرغم من وجود عدد من الغيابات المهمة مثل تفاريس ومعتز هوساوي وحسين المقهوي، يذكر أن آخر مباراة للأهلي أمام بيرسبوليس انتهت بفوز الأهلي بهدفين.