مانشستر سيتي يفوز على ليستر سيتي بهدف نظيف ويُؤكد على صدارته للبريميرليج

يستضيف السيتي نظيره ليستر سيتي في مباراة قوية على ملعب الاتحاد في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج، ويُعول جماهير الريدز على هذه المباراة الأمل في الاحتفاظ بالصدارة خاصة وأن ليستر قد نجح في خطف الثلاث نقاط منهم في الدور الأول من البطولة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر

وتُلعب المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت جرينتش على قناة beIN sports hd 2 بتعليق عصام الشوالي، ويأتي ليستر سيتي في المركز التاسع من الدوري برصيد 51 نقطة بينما يأتي السيتي في المركز الثاني مؤقتاً برصيد 92 نقطة.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وليستر

ومن المُتوقع أن يغيب نجم السيتي كيفن دي بروين عن اللقاء لعدم اكتمال تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة توتنهام في 20 من الشهر الماضي، ويأتي أجويرو لاعب السيتي في المركز الثالث في ترتيب الهدافين للدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 20 هدف.