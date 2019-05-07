مشاهدة مباراة الزوراء وأصفهان اليوم كورة لايف| بث مباشر مشاهدة مباراة الزوراء العراقي وذوب أصفهان...

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مشاهدة مباراة الزوراء وأصفهان اليوم كورة ستار

بداية مشاهدة مباراة الزوراء وأصفهان اليوم، كورة لايف، في متابعة مباريات دوري أبطال اسيا يلا شوت ستنطلق ابتداء من الأوقات التالية في الأسفل.

المنطقة توقيت مشاهدة المباراة بتوقيت المغرب ولندن وغرينتش 18.30 بتوقيت الجزائر وتونس 19.30 بتوقيت القاهرة والسودان 20.30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد 21.30 بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان 22.30

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شاهد مشاهدة مباراة الزوراء وأصفهان اليوم مباشرة

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة الزوراء وأصفهان مباشرة اليوم، ستكون عبر قناة بي إن سبورت أش دي 4، وسيتواجد في التعليق من خلالها، المعلق أحمد البلوشي، كما يمكن مشاهدة مباراة الزوراء العراقي وذوب اصفهان مباشرة، على قناة الكأس أش دي 6، وسيتواجد في التعليق المعلق سمير المعيرفي.