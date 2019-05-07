نتيجة مباراة الهلال والعين اليوم في دوري ابطال اسيا والزعيم يصعد لثمن نهائي البطولة القارية

نتيجة مباراة الهلال والعين اليوم، نجح اليوم نادي الهلال في التأهل رسمياً إلى من ثمن نهاي دوري أبطال أسيا بعد الفوز على العين بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من مباريات المجموعات لدوري أبطال اسيا لهذا الموسم، وإليكم أهم تفاصيل ما قبل المباراة .
يلتقي الموج الأزرق السعودي مع الزعيم الاماراتي على ملعب استاد جامعة الملك سعود في قمة كروية عربية ضمن مجموعات دوري ابطال اسيا لكرة القدم، حيث يسعى الزعيم لتحقيق الانتصار وضمان التأهل للدور المقبل من البطولة القارية الهامة.
ملخص مباراة الهلال والعين
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الهلال بهدف دون رد أحرزه النجم المخضرم محمد الشلهوب، ويأمل الأزرق في تكرار تفوقه على منافسه لضمان بطاقة العبور لدور الستة عشر من المسابقة، وذلك اليوم الاثنين في الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت الرياض، وسيتم إذاعة اللقاء عبر قناة bein sports HD3 بتعليق كلاً من خالد الحدي وسوار الذهب.
وألتقى الفريقان في 13 مناسبة من قبل تاريخياً بالبطولة القارية، انتصر الهلال خمس مرات مقابل فاز العين في 6 مباريات، وكان التعادل حاسماً بينهما مرتين.
- كشف شاموسكا المدير الفني للهلال عن تشكيلة اللاعبين التي ستبدأ اللقاء: عبدالله المعيوف – حسن كادش – محمد جحفلي – ديجينيك – الشهراني – الخيبري – محمد كنو – سالم الدوسري – إدواردو – باهبري – جوميز.
- تشكيل العين الاماراتي الرسمي: حراسة المرمى: خالد عيسى، خط الدفاع: تونغو حامد، إسماعيل أحمد، عامر عبد الرحمن، كايو فيرنانديزز، الوسط: الأحبابي، أحمد برمان، مهند سالم، محمد خلفان، سعيد جمعة، وفي الهجوم: ماركوس بيرج.
- انطلقت مباراة الهلال والعين وسط استحواذ من جانب الأزرق على الكرة ودفاع الضيوف ومن الواضح ان اللقاء سيكون مشوق للغاية.
- أحرز سلطان باهيري هدف المباراة الأول للموج الأزرق بطريقة مميزة لتصبح النتيجة 1-0 لاصحاب الارض.
- يحاول العين السيطرة على الكرة وتسجيل هدف التعادل ولكن دفاع الهلال متماسك بشكل مميز.
- هجمات متبادلة من جانب كلا الفريقين ولكن حراس المرمى تتألق بشكل مثير للإعجاب.
- انتهى الشوط الأول بتقدم الموج الأزرق بهدف نظيف، ننتظر ما سوف تشهده دقائق الشوط الثاني من القمة الكروية الكبيرة.
- مع بداية الشوط الثاني نشاهد سيطرة واضحة من جانب العين لم ينجح أحد اللاعبين من تهديد مرمى الهلال.
- نهاية المباراة بانتصار الهلال بنتيجة 2-0 عن طريق باهيري والشلهوب ليتأهل الفريق رسمياً للدور المقبل.