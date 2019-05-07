ملخص نتيجة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي 1-0 وهدف كومباني الصاروخي يقرب اللقب

أعرف ملخص نتيجة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي اليوم ك، يستضيف ملعب الاتحاد الليلة في الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة مباراة مانشستر وليستر في الجولة قبل الختامية من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وهي مواجهة استعادة حامل اللقب صدارة الترتيب بعد فقدانه أول أمس لصالح ليفربول الفائز على نيوكاسل بثلاثية مقابل هدفين.

يترقب الملايين من عشاق ليفربول نتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي ، حيث تأمل جماهير الريدز في تعثر السكاي بلو على ملعبه في لقاء الليلة، وذلك من أجل تتويج ليفربول بلقب البريميرليغ في حال فوزه بالجولة الأخيرة على ولفرهامبتون في ملعبه أنفليد.

صرح المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بيب جوارديولا بإن فريق ليفربول هذا الموسم يُعد من أفضل الفرق التي نافسها خلال مسيرته التدريبية الحافلة بعد برشلونة تحت قيادة إنريكي، ويرى كلوب أن فريق ليفربول بقيادة الثلاثي الهجومي المرعب فرمينيو وماني وصلاح بقدم أداء جيد محلياً وأوروبياً، مشدداً على صعوبة المنافسة معهم على لقب البريميرليغ.

تشكيلة مانشستر سيتي الرسمية هي: ايديرسون – زينشينكو – كومباني – لابورت – ووكر – فودين – جوندوجان – ديفيد سيلفا – سترلينج – أجويرو – بيرناردو سيلفا.

ويتولى إدارة مباراة مانشستر سيتي وليستر بث مباشر تحكيمياً الحكم مايك دين، ويأمل جمهور كلا الفريقين أن تكون قراراته سليمة.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي اليوم