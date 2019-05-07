ملخص نتيجة مباراة الهلال والعين 2-0 في دوري ابطال اسيا .. الأزرق يتأهل رسمياً لدور الستة عشر

نتيجة وملخص أحداث مباراة الهلال والعين الاماراتي، نجح نادي الهلال في التأهل رسمياً بعد لفوز على العين الإماراتي مساء اليوم في الجولة الخامسة من مباريات مرحلة المجموعات لدوري أبطال اسيا، وسجل هدفي الهلال في مرمى العين سلطان البهيري ومحمد الشلهوب.

ملخص مباراة الهلال والعين