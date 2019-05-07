ملخص نتيجة مباراة الهلال والعين 2-0 في دوري ابطال اسيا .. الأزرق يتأهل رسمياً لدور الستة عشر

نتيجة وملخص أحداث مباراة الهلال والعين الاماراتي، نجح نادي الهلال في التأهل رسمياً بعد لفوز على العين الإماراتي مساء اليوم في الجولة الخامسة من مباريات مرحلة المجموعات لدوري أبطال اسيا، وسجل هدفي الهلال في مرمى العين سلطان البهيري ومحمد الشلهوب.
ملخص مباراة الهلال والعين
- تشكيلة الهلال الرسمية جاءت كالآتي: عبدالله المعيوف – حسن كادش – محمد جحفلي – ديجينيك – الشهراني – الخيبري – محمد كنو – سالم الدوسري – إدواردو – باهبري – جوميز.
- التشكيل الأساسي للعين الاماراتي أمام الأزرق: حراسة المرمى: خالد عيسى، الدفاع: تونغو حامد، إسماعيل أحمد، عامر عبد الرحمن، كايو فيرنانديزز، الوسط: الأحبابي، أحمد برمان، مهند سالم، محمد خلفان، سعيد جمعة، الهجوم: ماركوس بيرج.
- تأمل الجماهير في تقديم أداء جيد من اللاعبين
- تمكن الهلال من تسجيل أولى اهداف المباراة في مرمى العين في الدقيقة الأولى عن طريق سلطان باهيري.
- مرت ربع ساعة على مباراة الهلال والعين والنتيجة لا تزال تقدم اصحاب الارض بهدف دون رد.
- مواجهة كبيرة على المستطيل الأخضر حيث يسعى الفريق الاماراتي لإحراز هدف التعادل وإحياء آماله في التأهل للدور المقبل من البطولة.
- متبقى خمس دقائق على نهاية الشوط الأول، وما زال الهلال متقدم بهدف وحيد على منافسه على الرغم من الفرص العديدة المهدرة.
- مباراة الهلال والعين الشوط الثاني، انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والعين بنتيجة 1-0، وسنتابع معكم الشوط الثاني من كلاسيكو العرب.
- السيطرة زرقاء والأفضلية زرقاء والعين يتمنى أن يترك بصمة لجماهيره قبل مغادرة البطولة الأسيوية من الباب الضيق.
- لحظات عصيبة للفريقين على أرضية الميدان من أجل حصد الثلاث نقاط التي ستضمن الصعود للهلال.
- انتهت المباراة بفوز الهلال بهدفين دون رد.