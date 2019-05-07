ترتيب مجموعة الهلال السعودي في دوري أبطال أسيا 2019 الآن بعد فوز الهلال على العين

نتابع معكم جدول ترتيب مجموعة الهلال السعودي في دوري أبطال أسيا 2019/2018، ومجموعة الهلال السعودي، هي المجموعة الثالثة من ترتيب مجموعات دوري أبطال أسيا، تعرف تواجد بجانب الهلال السعودي واستقلال طهران الإيراني، كل من فريق الدحيل القطري والعين الإماراتي، وفي الأسفل ستجدون متابعة ترتيب مجموعة الهلال “المجموعة الثالثة” في البطولة الأسيوية.

ترتيب مجموعة الهلال السعودي

في مباريات الجولة الأولى، الهلال السعودي تمكن من الفوز على العين الإماراتي، وذلك بنتيجة هدف دون رد، وفي مباريات الجولة الثانية، نادي الهلال، تمكن من الفوز على حساب الدحيل القطري، وذلك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

مجموعة الهلال السعودي

وفي مباريات الجولة الثالثة من المجموعة، الهلال السعودي سيواجه استقلال طهران الإيراني، والمواجهة ستجمع الفريقين، على أرضية ستاذ حمد بن حليفة.

ومباراة الهلال السعودي واستقلال طهران اليوم الاثنين 8-4-2019، ستنطلق في تمام الساعة 17.00 مساءا بتوقيت غرينتش، وفي تمام الساعة 19.00، وفي 20.00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وانتهت نتيجة مباراة الهلال والاستقلال اليوم، بفوز الفريق الإيراني وهزيمة الهلال، وذلك بنتيجة هدفين مقابل هدف.

جدول ترتيب مجموعة الهلال السعودي

في هذه الفقرة إليكم ترتيب مجموعات نادي الهلال السعودي “الزعيم”، من دور مجموعات دوري أبطال أسيا 2019.

النادي عدد النقاط عدد المباريات الهلال السعودي إثني عشرة نقطة خمسة مباريات الدحيل القطري ثمانية نقاط خمسة مباريات استقلال طهران الإيراني خمسة نقاط خمسة مباريات العين الإماراتي نقطتين خمسة مباريات

تجري اليوم، مباراة الهلال وإستقلال طهران السعودي اليوم، في مباريات الجولة الرابعة، وستنطلق المباراة، في تمام الساعة 15.00 بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة 18.00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي 17.00 بتوقيت مصر المحلي.

Advertisements

انتهت نتيجة مباراة الهلال والاستقلال الإيراني اليوم في الجولة الرابعة، بفوز نادي الهلال بنتيجة هدف دون رد، ليعزز الهلال تواجده في المركز الأول من المجموعة.

وفي نفس المجموعة إنتهت نتيجة مباراة الدحيل والعين اليوم، بفوز الدحيل القطري، بنتيجة هدفين دون رد.

في مباريات ترتيب مجموعة الهلال السعودي في مباريات الجولة الخامسة، سيواجه الزعيم السعودي الزعيم الإماراتي، نادي العين، في المباراة التي ستجرى مساء اليوم، على أرضية ستاذ جامعة الملك سعود، ومن هنا تجدون تفاصيل متابعة مباراة الهلال والعين اليوم، وفي نفس المجموعة يواجه استقلا طهران الدحيل القطري.

انتهت نتيجة مباراة الهلال السعودي والعين الإماراتي اليوم، بفوز الزعيم نادي الهلال بنتيجة هدفين دون رد، ليعزز بذلك تواجده في المركز الأول من ترتيب المجموعة الثالثة.

من هنا:

موعد اذان الفجر والمغرب اليوم.



إمساكية شهر رمضان 1440.