نتيجة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي اليوم 6-5-2019

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي اليوم الاثنين6-5-2019 بث مباشر، فى أخر جولات الاسبوع السابع و الثلاثين من مباريات الدورى الانجليزى،فريق المان سيتى يتي فى المركز الثانيفي جدول ترتيب البريميرليج برصيد 92 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول الذى يتصدر الجدول بعد فوزه على نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدفين و يأمل فى تحقيق الفوز لاستعادة الصدارة و الحصول على الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي، و يستعد سيتى بنجومه ساني وأجويرو وسترلينج لتحقيق الفوز.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي

مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي اليوم الاثنين على ملعب إستاد الاتحاد فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت قطر و السعودية، الحادية عشر بتوقيت الامارات.

مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي

مباراة مانشستر سيتي اليوم بث مباشر على قنوات بى ان سبورت الرياضية على قناة beIN SPORTS HD 2

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الدقيقة الثالثة من الشوط الاول النتيجة هى التعادل السلبى

الدقيقة 14 حتى الان النتيجة هى التعادل السلبى بين الفريقين

انتهت المباراة 1/0 لصالح السيتى