صحفية ليكيب: رينار يترك تدريب المغرب بعد كأس الأمم

كتب- أحمد شريف:
أكدت تقارير صحفية فرنسية، أن هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب المغربي، سيترك تدريب منتخب أسود الأطلسي بعد انتهاء منافسات كأس أمم أفريقيا 2019.
صحيفة ليكيب الفرنسية، أكدت في تقرير لها، أن برونو جينيسيو المدير الفني لنادي ليون الفرنسي، سيتوجه إلى المغرب بعد نهاية الموسم الجاري من أجل عقد جلسة مع مسؤولي الاتحاد المغربي لكرة القدم.
وأوضحت الصحيفة أن رحيل المدرب الفرنسي إلى المغرب، يعني بدوره انتهاء فترة تواجد رينار مع أسود الأطلسي بمجرد انتهاء منافسات كأس الأمم التي تقام في مصر.
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