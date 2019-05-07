فوز هليوليدو للسلة على نادي مدينة نصر

فاز فريق نادي هليوليدو لكره السله رجال في اولي مبارياته في نهائيات بطوله المنطقه المقامه علي صاله رقم ٤ باستاد القاهره علي نادي المقامه علي صاله رقم ٤ باستاد القاهره علي ناديمدينه نصر بنتيجه ٥٨/٥٢. يقود الفريق كابتن حسن عناني مدير الجهاز الفني و الاداري و الكابتن مدحت رشدي و الكابتن عبدالقادر الشرقاوي.



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