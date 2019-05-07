‏جوارديولا لمشجعي ليفربول: آسف اللقب للسيتي

‏أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، تمسك الفريق بلقب الدوري، عقب الفوز على ليستر سيتي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الإتحاد" ضمن منافسات الجولة الـ٣٧ من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

‏ووجه جوارديولا رسالة لجماهير ليفربول بعد الفوز قائلًا: "الكثير من الناس في وسائل الاعلام كانت تعتقد أن ليفربول سيفوز باللقب

في نهاية الأمر ولكن أنا آسف ، نحن لازلنا هنا واللقب في ايدينا! ".

‏وتابع: " الشوط الأول أمام ليستر كان أكثر من رائع، والثاني كان خياليًا، ونحن نعلم مالشيء الذي نلعب لأجله".

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‏وأضاف: "هدف كومباني؟ كان خيالي، بالطبع، لعبنا بشكل رائع، توقعت

أن يكون ليستر هجوميًا أكثر من مبارياتهم الماضية، لكنهم دافعوا في مناطق متأخرة جدًا".

‏ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى ٩٥ نقطة، منتزعًا الصدارة من ليفربول الذي هبط إلى المركز الثاني برصيد ٩٤ نقطة، في حين تجمد رصيد ليستر سيتي عند ٥١ نقطة، في المركز التاسع.

ويتبادل الفريقان الصدارة فيما بينهما "لعبة الكراسي الموسيقية" حتى تجاوزا حاجز الـ٩٠ نقطة، لتكون أول مرة في تاريخ البريميرليج يصل فريقان لحاجز الـ٩٠ نقطة! .