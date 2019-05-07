زيدان يبلغ ثلاثي الريال برحيلهم نهاية الموسم

كشف تقرير صحفي إسباني، عن حسم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، مصير الويلزي جاريث بيل، قبل جولتين من نهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن زيدان بدأ بالفعل في إخبار لاعبيه بمستقبلهم، وأن أول من علم كان جاريث بيل.

وأضافت: "زيدان التقى بيل وأبلغه بأنه ليس ضمن مشروعه الجديد، لكي يبدأ الويلزي في البحث عن فريق آخر".

واستبعد زيدان، بيل بقرار فني من مواجهة فياريال، التي فاز بها الميرنجي (3-2) أمس الأحد.

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ولم تكن علاقة بيل وزيدان على ما يرام، منذ الولاية الأولى للفرنسي، حيث كان الويلزي يُفكر في الرحيل عقب نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، قبل أن يستقيل زيدان.

وعلى الرغم من تأكيد بيل ووكيله سعادة اللاعب في ريال مدريد، ورغبته في الاستمرار، فإن إدارة النادي سترضخ لرغبة زيدان وسيرحل بيل في الصيف.

وأشار التقرير أيضًا إلى أنَّ زيدان "أبلغ الثنائي ماركوس يورينتي، وداني سيبايوس برحيلهما بنهاية الموسم".