رياضة | مفاجأة من العيار الثقيل تنتظر الدوري المصري بعد كأس الأمم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة من العيار الثقيل تنتظر الدوري المصري بعد كأس الأمم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن هيرفي رينارد مدرب منتخب المغرب يخطط لإنهاء تجربته التدريبية مع أسود الأطلسي عقب نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة، إن رينارد قد اتخذ بالفعل قراره النهائي بشأن مستقبله مع منتخب المغرب وهو أنه سيرحل قريباً.

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وأشارت تقارير فرنسية إلى أن العلاقة بين المدرب ومسؤولي المنتخب المغربي متدهورة منذ فترة ولكن كان هناك اجتماع سري في الأسبوع الماضي من أجل تحديد المدرب القادم لتولي مسؤولية تدريب الأسود.

وأوضحت صحيفة "ليكيب" أن مدرب ليون برونو جينيسيو يقترب من خلافة رينارد الذي سيتولى تدريب أحد الأندية المصرية بدايةً من فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت الصحيفة الفرنسية في تقريرها أن "وفقًا للمعلومات المتوفرة لدينا، سيظل هيرفي رينارد في مصر بعد كأس الأمم".