رياضة | بسبب سوء سلوكه.. سولشاير يقرر طرد هذا اللاعب!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب سوء سلوكه.. سولشاير يقرر طرد هذا اللاعب! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "الصن" البريطانية، عن الموقف الصارم لمدرب نادي مانشستر يونايتد جونار سولشاير تجاه لاعب الفريق أنتوني مارسيال بسبب عدم التزامه في الفترة الأخيرة.

وقالت صحيفة "الصن" بشكل حصري أنها علمت بأن سولشاير قرر طرد مارسيال من الأولد ترافورد وإدارة مانشستر يونايتد مستعدة للاستماع للعروض المقدمة للفرنسي.

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وأوضحت الصحيفة البريطانية أن سلوك مارسيال في التدربيات لا يعجب سولشاير لذلك قرر النرويجي التخلص من الشاب الفرنسي وكذلك من ألكسيس سانيشز الذي لا يقدم أي مجهود إضافي للفريق.

وكان سولشاير قد هدد لاعبي مانشستر يونايتد بعد انخفاض مستواهم في الفترة الأخيرة مؤكداً أن فترة الانتقالات الصيفية المقبلة سوف تشهد تغييرات عدة في تشكيلة الشياطين.

والجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد قد تعاقد مع مارسيال في موسم 2015، قادماً من صفوف نادي موناكو الفرنسي.