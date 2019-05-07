رياضة | مباريات الزمالك في رمضان.. نهائي مرتقب و3 مواجهات محلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباريات الزمالك في رمضان.. نهائي مرتقب و3 مواجهات محلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني، في التأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية"، على حساب النجم الساحلي التونسي، بعد تحقيق الفوز بهدف دون رد بمجموع اللقائين في نصف نهائي البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نهضة بركان المغربي، في نهائي البطولة خلال الشهر الجاري، والذي يصادف حلول شهر رمضان المبارك.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" مباريات الزمالك، خلال شهر رمضان الكريم من خلال التقرير الآتي:-

- الزمالك vs وادي دجلة.. الدوري العام.. يوم الخمس 9 مايو في تمام الساعة العاشرة مساء.

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- الداخلية vs الزمالك.. الدوري العام...يوم الأحد 12 مايو في تمام الساعة العاشرة مساء.

- الزمالك vs الإنتاج الحربي.. الدوري العام...يوم الأربعاء 15 مايو في تمام الساعة العاشرة مساء.

- نهضة بركان vs الزمالك... ذهاب نهائي الكونفدرالية...يوم 19 مايو يحدد موعدها بوقت لاحق.

- الزمالك vs نهضة بركان... إياب نهائي الكونفدرالية.... يوم 24 مايو يحدد موعدها بوقت لاحق.