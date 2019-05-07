اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم الثلاثاء متوفرة لمتابعتها حصرياً عبر قنوات beIN SPORTS NEW

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يفتح استاد "الأنفيلد" أبوابه اليوم الثلاثاء 7/5/2019 لاستضافة مباراة نارية ستجمع بين فريقي برشلونة الاسباني وليفربول الانجليزي ويأتي ذلك في إطار مباراة إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة على ليفربول في الكامب نو فقد تقدم الأوروجوياني لويس سواريز بهدف وبعد ذلك أحرز البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي ثنائيته الرائعة في شباك أليسون بيكر.

ويخوض ليفربول مباراته ضد برشلونة على أمل رد اعتباره بعد الخسارة في الكامب نو بثلاثية نظيفة بالمباراة التي شهدت مستوى مميز لنجمنا المصري محمد صلاح.

ويدخل الريدز بقيادة يورجن كلوب مباراته ضد البارسا مفتقداً لخدمات الثنائي؛ روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح مع أنباء بإصابة مدافعه الهولندي فيرجيل فان ديك.

ويفقتد نادي برشلونة أمام الريدز جناحه الشاب عثمان ديمبلي لكن فالفيردي لن يتأثر كثيراً بغيابه خصوصاً أنه سيدفع بالبرازيلي فيليب كوتينيو مكانه في مركز الفرنسي.

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والجدير بالذكر أن الفائز من مباراة ليفربول وبرشلونة على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل في النهائي أمام الفائز من مباراة توتنهام وأياكس أمستردام الهولندي.

- موعد مباراة ليفربول وبرشلونة:

ويصطدم فريق ليفربول على ملعب أنفيلد مع منافسه برشلونة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات.

- القنوات الناقلة والبث المباشر:

وستذاع مباراة ليفربول مع برشلونة في إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عبر البث المباشر والحي على قناة بي أن سبورت 1 HD وسيتولى كلاً من؛ عصام الشوالي وحفيظ دراجي مهمة التعليق على تلك المواجهة.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ليفربول مع برشلونة في مباراة نصف نهائي دوري الأبطال عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي بدون تقطيع ومجاني ويوتيوب.