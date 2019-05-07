اونلاين | رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر يوتيوب كورة ستار مباراة برشلونة beIN bArCeLoNa

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رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر يوتيوب كورة ستار مباراة برشلونة beIN bArCeLoNa

يفتح استاد "الأنفيلد" أبوابه اليوم الثلاثاء 7/5/2019 لاستضافة مباراة نارية ستجمع بين فريقي برشلونة الاسباني وليفربول الانجليزي ويأتي ذلك في إطار مباراة إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر يوتيوب كورة ستار مباراة برشلونة beIN bArCeLoNa

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة على ليفربول في الكامب نو فقد تقدم الأوروجوياني لويس سواريز بهدف وبعد ذلك أحرز البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي ثنائيته الرائعة في شباك أليسون بيكر.

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر يوتيوب كورة ستار مباراة برشلونة beIN bArCeLoNa

ويخوض ليفربول مباراته ضد برشلونة على أمل رد اعتباره بعد الخسارة في الكامب نو بثلاثية نظيفة بالمباراة التي شهدت مستوى مميز لنجمنا المصري محمد صلاح.

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر يوتيوب كورة ستار مباراة برشلونة beIN bArCeLoNa

ويدخل الريدز بقيادة يورجن كلوب مباراته ضد البارسا مفتقداً لخدمات الثنائي؛ روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح مع أنباء بإصابة مدافعه الهولندي فيرجيل فان ديك.

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر يوتيوب كورة ستار مباراة برشلونة beIN bArCeLoNa

ويفقتد نادي برشلونة أمام الريدز جناحه الشاب عثمان ديمبلي لكن فالفيردي لن يتأثر كثيراً بغيابه خصوصاً أنه سيدفع بالبرازيلي فيليب كوتينيو مكانه في مركز الفرنسي.

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رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر يوتيوب كورة ستار مباراة برشلونة beIN bArCeLoNa

والجدير بالذكر أن الفائز من مباراة ليفربول وبرشلونة على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل في النهائي أمام الفائز من مباراة توتنهام وأياكس أمستردام الهولندي.

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر يوتيوب كورة ستار مباراة برشلونة beIN bArCeLoNa

- موعد مباراة ليفربول وبرشلونة:

ويصطدم فريق ليفربول على ملعب أنفيلد مع منافسه برشلونة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات.

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر يوتيوب كورة ستار مباراة برشلونة beIN bArCeLoNa

- القنوات الناقلة والبث المباشر:

وستذاع مباراة ليفربول مع برشلونة في إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عبر البث المباشر والحي على قناة بي أن سبورت 1 HD وسيتولى كلاً من؛ عصام الشوالي وحفيظ دراجي مهمة التعليق على تلك المواجهة.

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر يوتيوب كورة ستار مباراة برشلونة beIN bArCeLoNa

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ليفربول مع برشلونة في مباراة نصف نهائي دوري الأبطال عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي بدون تقطيع ومجاني ويوتيوب.

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر يوتيوب كورة ستار مباراة برشلونة beIN bArCeLoNa