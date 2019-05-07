شكرا لقرائتكم المنصورة: مفاوضات جادة مع محمد فايز المدير الفنى السابق لغزل المحلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل دخل مسئولو المنصورة فى مفاوضات جادة مع محمد فايز المدير الفنى السابق لغزل المحلة والعديد من أندية بحرى لقيادة الفريق الدقهلاوى فى الموسم المقبل بعد رحيل صبرى المنياوى الذى تولى منصب مدير الكرة بالإسماعيلى .
ويحاول مسئولو المنصورة إيجاد مخرج للازمة المالية التى تحيط بالنادى من أجل التعاقد مع مدير فنى يستطيع المنافسة على الصعود لدورى الأضواء .
يذكر أن المنصورة كان قريبا من الصعود لدورى الأضواء فى الموسم المنقضى قبل أن يخسر العديد من النقاط السهلة فى المباريات الأخيرة ويبتعد عن المنافسة الذى صعد من خلالها طنطا لدورى الأضواء والشهرة .
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