سبورتنج ينظم دورة رمضانية للسلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم نادى سبورتنج دورة رمضانية لفرق السلة بدءًا من 11 مايو الجارى.
ويشارك فى الدورة مواليد 2001 حتى 2009 ، وتقام البطولة للاعبى وأعضاء ومدربى النادى فقط، عدا مرحلة القدامى فيشارك فيها الفرق غير الأعضاء من أندية أخرى بخطابات معتمدة.
وتبلغ قيمة الاشتراك فى الدورة من 250 إلى 400 جنيه وفقًا لكل مرحلة سنية.
ويتولى منصب مدير البطولة أحمد منير لاعب الفريق، وسامح صلاح إدارى الفريق نائبا للمدير
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