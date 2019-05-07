المصرى ينتزع 7 نقاط من الكبار ويلعب دور البطل فى حسم قمة الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لعب النادي المصري دورًا محوريًا في تغيير قمة جدول مسابقة الدوري العام خلال الموسم الجاري، بعد أن نجح الفريق البورسعيدي في انتزاع 7 نقاط من الزمالك وبيراميدز لتميل كفة البطولة إلى النادي الأهلي بعد أن كان بعيدًا عن المنافسة منذ بداية الموسم .

العديد من الهدايا قدمها النادي المصري للأهلي خلال الموسم الجاري، ليساهم في انتقال درع الدوري بشكل مؤقت إلى الجزيرة بعد أن أوشك على الانتقال إلى ميت عقبة حيث تربع الزمالك على عرش القمة لفترة طويلة قبل أن يتناوب عليها بيراميدز والأهلي في ظل الانشغال الأفريقي للقلعة البيضاء ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الأهلي ينتزع 6 نقاط من المصري

ثنائية نظيفة كانت نتيجة مواجهتي الأهلي أمام المصري في الدوري العام بمباراتي الدور الأول والثاني من الدوري العام، فخلال المباراة الأولى فاز المارد الأحمر بهدفي أزارو ومؤمن زكريا، بينما في المواجهة الثانية فاز أبناء القلعة الحمراء بهدفي أزارو ورمضان صبحي.

الزمالك يفقد ثلاث نقاط بسبب المصري

خلال مباراة الدور الثاني التي جمعت النادي المصري بنادي الزمالك استطاع الفريق البورسعيدي أن ينتزع ثلاث نقاط صعبة من الفريق الأبيض بعد أن فاز أبناء المدينة الباسلة بثنائية مقابل هدفين ليتصدر الأهلي جدول المسابقة للمرة الأولى بعد المباراة خلال النسخة الجارية.

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بيراميدز يفقد 4 نقاط أمام المصري

شهدت مواجهتي بيراميدز والمصري في الدور الأول والثاني من الدوري العام العديد من الإثارة خاصة بعد أن سجل كل فريق خمسة أهداف في شباك الفريق الآخر، ففي مباراة الدور الأول تعادل المصري في مباراة مثيرة أمام بيراميدز بنتيجة 3/3، وفي المباراة الثانية تعادل أبناء المدينة الباسلة أيضاً أمام بيراميدز بنتيجة 1/1.

ليتراجع بيراميدز بعد المباراة عن صدارة جدول المسابقة التي احتلها بفارق نتائج المواجهات المباشرة أمام الأهلي، ويصعد المارد الأحمر إلى القمة بفارق نقطتين عن فريق بيراميدز .