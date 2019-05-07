مقتل اللاعبة التونسية إيمان الشطبوري في ظروف غامضة بإيطاليا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لقيت إيمان الشطبوري، اللاعبة السابقة لمنتخب تونس لألعاب القوى “رمي الرمح”، مصرعها في حادث بالعاصمة الأغيطالية روما.

السلطات الإيطالية، كانت قد عثرت على جثة إيمان الشطبوري، اللاعبة السابقة لمنتخب تونس لألعاب القوى بمحاذاة جسر “التافري” في العاصمة روما.

النائب بالبرلمان التونسي عن دائرة إيطاليا، محمد بن صوف، قال في تصريحات له عبر إذاعة “موزاييك”: إن البعثة الدبلوماسية التونسية بروما كلفت محاميا مختصا بمتابعة ملابسات العثور على جثة اللاعبة.

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البعثة طالبت بالسماح لموظف بالتوجه إلى المستشفى الذي تتواجد فيه الجثة، للحصول على مزيد من المعلومات الخاصة بهذه الحادثة الغامضة.

وبحسب بن صوف، فإن البعثة الدبلوماسية التونسية في إيطاليا بصدد متابعة الملف والبحث عن كل ما هو جديد بالتنسيق مع عائلة المتوفاة.

إيمان الشطبوري، البالغة من العمر 37 عاما، كانت قد لجأت إلى القنصلية لتجديد جواز سفرها، بتاريخ 7 مارس 2019.

الواقعة أثارت جدلا واسعا لدى الرأي العام التونسي، الذي فاجأه الخبر المفجع، بعدما أكدته الشرطة الإيطالية بروما في تقريرها الأولي ، حيث أشارت إلى أن كل المعطيات الأولية توحي أن الشطبوري توفيت إثر أثار عنف بقيت آثارها على جسدها، ووجودها بأسفل جسر بروما متوفاة زاد من تأكيد تعرضها لعميلة تصفية من قبل جهات مجهولة تجري التحريات لتحديد هويتهم.