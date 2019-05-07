شكرا لقرائتكم خبر عن النصر والهلال في مواجهة الاتحاد والأهلي آسيوياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أوضح رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقا نعيم البكر، أنه في حال تأهل الفرق أوضح رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقا نعيم البكر، أنه في حال تأهل الفرق السعودية لدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا لهذه النسخة ستكون على النحو التالي: مجموعة النصر تواجه مجموعة الاتحاد، ومجموعة الهلال تواجه مجموعة الأهلي، وذلك حسب الآلية الجديدة المعتمدة لهذا النسخة، وأنه حسب المادة (57.1.3) من لائحة المسابقة فإن اللاعب الذي يكمل دور المجموعات بإنذار واحد فإن الإنذار لا ينتقل معه إلى الأدوار الإقصائية، جاء ذلك في تغريدة للبكر عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كاشفاً عن مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية والتي ستكون على النحو التالي: دور الـ 16 ذهاب في 5 - 6 أغسطس



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