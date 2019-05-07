شكرا لقرائتكم خبر عن فيلانويفا ونجوم عالميون يهنئون المسلمين بشهر رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) ، أحمد الداموك (جدة)

هنأ اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا المحترف في صفوف الفريق الاتحادي الأمة الإسلامية بحلول رمضان المبارك، وذلك عبر حسابه في تويتر. هذا ويتواجد «الساحر» الاتحادي مع فريقه في العاصمة القطرية الدوحة التي ستحتضن مواجهة العميد أمام الريان القطري اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا.

من جانب آخر، أنهى المدرب الاتحادي سييرا تحضيراته الفنية لمباراة الريان القطري، بمناورة كروية اعتمد خلالها النهج الفني والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المواجهة الآسيوية الحاسمة الليلة.

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كما استثمر عدد كبير من نجوم العالم في كرة القدم فرصة قدوم شهر رمضان المبارك لتهنئة محبيهم وأنصارهم من المسلمين بالشهر الفضيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر، انستغرام، فيسبوك». ومن بين هؤلاء اللاعبين العديد من المسلمين وأبرزهم مسعود أوزيل نجم المنتخب الألماني ونادي أرسنال الإنجليزي إذ قال «رمضان مبارك لجميع إخواني وأخواتي المسلمين».

وهنأ مهاجم نادي بايرن ميونيخ الألماني النجم الفرنسي فرانك ريبيري محبيه من المسلمين بالشهر الفضيل بقوله «كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم». فيما هنأ عدد كبير من اللاعبين غير المسلمين على رأسهم العالمي لوكا مودريتش الذي قال «كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم».

ونشرت حسابات الأندية الأوروبية الكبيرة أيضاً تهنئة بالشهر الفضيل أبرزها ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ وغيرها من الأندية. ونشر باريس سان جيرمان فيديو للاعبي الفريق وهم يهنئون المسلمين بعبارة «رمضان مبارك» في مقدمتهم البرازيلي نيمار.