شكرا لقرائتكم خبر عن غربلة تنتظر الوحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

أكد لـ«الخليج 365» رئيس نادي الوحدة حاتم خيمي، عدم دخوله الانتخابات للمنافسة على كرسي رئاسة النادي لمدة 4 سنوات قادمة، مبرراً ذلك بظروفه العائلية وعدم قدرته على التواجد بشكل يومي في النادي لمتابعة كافة الألعاب، موضحاً حرصه على إنهاء الجولتين القادمتين في الدوري بالفوز على القادسية والفيحاء والتواجد ضمن فرق المقدمة، رغم الظروف التي تعرض لها الفريق بتغيير المدربين كاريلي وميدو.

من جهة أخرى أكدت مصادر لـ«الخليج 365» أنه عقب نهاية الموسم الحالي سوف تكون هناك غربلة شاملة لعناصر الفريق الأول، إذ سيغادر الحارس محمد عواد، وكاسنجو، وأوتيرو، وزيدان مباركي، وعصام الجبالي، بالإضافة إلى 7 لاعبين محليين سوف تحدد أسماؤهم وفق تقارير فنية دقيقة، وأشارت ذات المصادر إلى أن إدارة النادي ترغب في فتح مسار تفاوضي مع إدارة النصر لشراء عقد المدافع الشاب عبدالإله العمري أو تمديد إعارته لموسم آخر.