طرق آسيا تُفتح للنصر والاتحاد من البوابة الخليجية

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جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

تلوح في الأفق الآسيوي تباشير أفراح «صفراء» لمحبي الاتحاد والنصر، بقرب حسم تأهلهما لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا، مساء ثاني أيام رمضان المبارك، حين يلاقي الاتحاد الريان القطري على استاد جاسم بن حمد بنادي السد بالدوحة، عند الساعة 9:45، فيما يستضيف النصر نظيره فريق الوصل الإماراتي عند الساعة الـ10 على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

بوابة الريان تفتح للعميد

يدخل فريق الاتحاد لقاءه أمام الريان وهو في المركز الثاني (7 نقاط)، خلف المتصدر فريق الوحدة الإماراتي (9 نقاط)، فيما يحتل الريان المركز الـ4 والأخير (3 نقاط)، ويطمح الاتحاد لتكرار فوزه في لقاء الذهاب وحصد النقاط الـ3 ليقترب أكثر من حصد إحدى بطاقتي التأهل، وينهي آمال الريان، ويعتمد مدرب الاتحاد خوسيه سييرا على لاعبيه المحليين، مع الأسترالي جيرمان ماثيو، الذي يقود الدفاع الاتحادي بجوار أحمد عسيري، ويتولى المخضرم ناصر الشمراني مهمات الهجوم رفقة عبدالعزيز البيشي، وربما يستعين بالبرازيلي رومارينهو.

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ويتمسك فريق الريان القطري بالفرصة الأخيرة للمنافسة على التأهل لدور الـ16، بشرط فوزه في لقاء الليلة على أمل أن تلعب بقية اللقاءات لصالحه في الجولة الأخيرة، وتلقى الفريق القطري 3 خسائر من الاتحاد ذهابا ومن الوحدة الإماراتي ذهابا وإيابا.

النصر يبحث عن الوصل

يدخل فريق النصر لقاءه المهم أمام الوصل بعد أن حقق انتصارين مهمين على الزوراء العراقي، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط محتلا ثاني الترتيب في المجموعة الأولى، ويسعى النصر لمواصلة انتصاراته من خلال الفوز في لقاء الليلة ورفع رصيده لـ9 نقاط ينال بها إحدى بطاقتي التأهل، قبل مواجهته القوية في الجولة الأخيرة أمام المتصدر ذوب آهن الإيراني في كربلاء بالعراق.

فيما يدخل فريق الوصل الإماراتي هذا اللقاء وهو في المركز الـ4 والأخير (3 نقاط)، حصدها من فوز وحيد على مضيفه في لقاء الليلة فريق النصر، وخسر بعدها 3 لقاءات متتالية أمام الزوراء العراقي ذهابا، وأمام ذوب آهن الإيراني ذهابا، ويحلم الفريق بتكرار فوزه في الذهاب للعودة للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل لدور الـ16 قبل ختام منافسات المجموعة الأولى يوم 21 مايو الجاري.