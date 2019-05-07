الباطن يتأهب لمواجهة أحد

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جدة - خالد شويل - رمضان المتعب (حفر الباطن) almateb1 @ يواصل الباطن تحضيراته اليومية الجادة استعدادا لمواجهة أحد يوم (السبت) القادم، في الجولة 29 من دوري كأس الأمير

يواصل الباطن تحضيراته اليومية الجادة استعدادا لمواجهة أحد يوم (السبت) القادم، في الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي تتعلق عليها آمال كبيرة لابتعاد «السماوي»، عن مراكز الهبوط، وأبدى لاعبو الفريق حماسا كبيرا في التمارين أسعد المدرب الروماني سيبيريا، الذي عقد محاضرة سريعة للاعبين شرح فيها سير التدريبات، وشحذ هممهم لمواصلة الظهور بالصورة المنتظرة، بعدما قدموا أداءً لافتا في ودية الفيصلي التي انتهت سلبية. ويتطلع أبناء الحفر للبقاء بين الكبار بعد موسم متأرجح، ويقدم الفريق مستوى كبيرا في مبارياته الأخيرة لكن ينقصه الحظ فقط، لولا ذلك لكان في مركز أفضل.

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