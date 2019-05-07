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رمضان السيد يطمئن على تطورات إصابة الحضرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص رمضان السيد، المدير الفنى لفريق النجوم، على الاطمئنان عن تطورات إصابة عصام الحضرى حارس مرمى الفريق التى تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة المصرى البورسعيدى بالجولة 23 بالدورى، وأدت لغيابه عن مواجهات فريقه الماضية.

ويسعى رمضان السيد لتجهيز الحضرى فى أسرع وقت من أجل عودته لحراسة عرين مرمى النجوم، خاصة أن الفريق فى وضع صعب حاليًا ويصارع الهبوط للقسم الثانى.

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ويستعد النجوم لمواجهة مصر المقاصة يوم الجمعة المقبل على استاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يحتل النجوم حاليًا المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 25 نقطة، فى الوقت الذى يحتل فيه المقاصة المركز السادس برصيد 42 نقطة.

 

 

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