شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تعادل طلائع الجيش وحرس الحدود 2/2 وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريقى طلائع الجيش وحرس الحدود بهدفين لكل فريق فى المباراة الودية التى جمعتهما منذ قليل على ستاد جهاز الرياضة العسكرى. سجل هدفى الطلائع على الزاهدى وأحمد جعفر فيما سجل هدفى الحدود إمام عاشور. ويستعد طلائع الجيش لمواجهة بتروجت والمقرر لها السبت المقبل بالجولة 32 لمسابقة الدوري العام . Advertisements وخسر طلائع الجيش من الأهلى بهدفين مقابل هدف فى مباراته الأخيرة بالدورى. ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 13 لقاءً وسجل لاعبيه 35 هدفا وتلقت شباكه 38 هدفا .

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