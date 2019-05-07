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استشفاء الأساسيين وتدريبات قوية للبدلاء فى الزمالك استعدادًا لمواجهة دجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، تدريباته الجماعية مساء أمس الإثنين، على ملعب النادى بميت عقبة، فى إطار الاستعداد لمواجهة وادى دجلة يوم الخميس المقبل، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري.

وكانت بعثة الزمالك عادت إلى القاهرة صباح الإثنين، قادمة من تونس بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية الأفريقية، ورفض جروس منح اللاعبين راحة من التدريبات.

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وتأهل الزمالك لنهائى بطولة الكونفدرالية، بعدما تخطى عقبة النجم الساحلى، بالفوز عليه فى مباراة ذهاب دور نصف النهائى بهدف دون رد، أحرزه محمود كهربا، قبل أن يتعادل سلبيًا فى مباراة الإياب التى أقيمت بالملعب الأولمبى بسوسة، ليتأهل للمباراة النهائية لمواجهة نظيره نهضة البركان المغربى.

وخضع اللاعبون الذين شاركوا فى مواجهة النجم الساحلى بصفة أساسية، لبرنامج استشفائى مع خوض بعد التمرينات الخفيفة حرصًا على عدم تعرضهم للإجهاد، فى الوقت الذى خضع فيه البدلاء لتدريبات بدنية قوية لتجهيزهم للمواجهة المقبلة بالدورى.

 

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