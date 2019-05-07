ترتيب هدافي الدوري الانجليزي .. صلاح يحافظ على صدارته وأجويرو في المركز الثاني

عمرو ابوبكر

حافظ نجم فريق ليفربول محمد صلاح على صدارته لجدول هدافي الدوري الإنجليزي بعد أن سجل هدفًا في شباك فريق نيوكاسل في الجولة الـ37.

لاعب آرسنال "بيير إيميريك أوباميانج" سجل في الجولة ذاتها وذلك أمام برايتون.

وغاب نجم مانشستر سيتي "سيرجيو أجويرو" عن التسجيل في تلك الجولة أمام ليستر سيتي في المباراة التي انتهت بفوز سكاي بلو بهدف دون رد.

وإليكم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2018/2019 بعد انتهاء الجولة الـ37:

لاعب ليفربول "محمد صلاح" 22 هدفًا.