حٌسمت.. الأولمبية الإيطالية ترفض استئناف يوفنتوس ضد تجريدة من لقب دوري 2006

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أعلنت اللجنة الأولمبية الإيطالية، أن محكمة رياضية رفضت الاستئناف المقدم من يوفنتوس ضد قرار تجريده من لقب الدوري الإيطالي لعام 2006 ومنح اللقب لإنتر ميلان، وذلك ضمن قضية فساد.
واعتمد يوفنتوس بطل إيطاليا في طلب الاستئناف على تحقيقات أجريت خلال عامي 2010 و2011، وتضمنت ادعاءات بتورط الراحل جاشينتو فاكيتي، الرئيس السابق لإنتر ميلان، في قضية التلاعب بنتائج المباريات التي هزت الكرة الإيطالية في عام 2006 .
وكان يوفنتوس قد طالب محكمة التحكيم لدى اللجنة الأولمبية الإيطالية في عام 2011 ، بإعادة النظر في الحكم الصادر في 2006، بناء على الأدلة الجديدة، لكن المحكمة أعلنت أنها غير مختصة بنظر القضية.
وتقدم يوفنتوس بطلب استئناف آخر في يناير الماضي لدى إحدى لجان اللجنة الأولمبية الإيطالية، لكنه قوبل أيضا بالرفض.
وكان يوفنتوس قد جرى تجريده من لقبي الدوري الإيطالي لعامي 2005 و2006 ، وعوقب أيضا بالهبوط لدوري الدرجة الثانية مع خصم نقاط من رصيده.
وجرى خصم نقاط من أرصدة فرق ميلان وأريتزو وفيورنتينا ولاتسيو وريجينا في موسم 2006 / 2007 ، مع فرض عقوبات على مسؤولين بالأندية وكذلك بالاتحاد الإيطالي في إطار قضية التلاعب.
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