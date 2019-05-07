بعد تعطل منافسيه.. صلاح على بعد 90 دقيقة من معادلة إنجاز فان بيرسي وكين بالبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أصبح المصري محمد صلاح على مقربة من معادلة إنجاز الثنائي روبين فان بيرسي لاعب أرسنال السابق، وهاري كين مهاجم توتنهام الحالي، بالتتويج هدافًا للدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" في موسمين متتالين.

صلاح يتربع حاليًا على عرش هدافي البطولة الإنجليزية قبل مباراة واحدة من نهايتها، برصيد 22 هدف، بفارق هدفين عن كلًا من زميله ساديو ماني، سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، وبيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال.

أجويرو خاض مباراة مساء الأثنين مع مانشستر سيتي ضد ليستر بالجولة قبل الأخيرة من البريميرليج، إلا أنه خرج من الملعب في الشوط الثاني بدون أن يصل للشباك، ليتوقف رصيده عن 20 هدفًا.

وبات صلاح على مقربة من تحقيق رقم فان بيرسي وهاري كين، بعدما توج هدافًا للبطولة الإنجليزية في الموسم الماضي، ويفصله عن مضاعفة رقمه 90 دقيقة فقط تقام يوم الأحد المقبل ضد وولفرهامبتون على ملعب أنفيلد.

وسبق لفان بيرسي أن فاز بالجائزة مع أرسنال في موسمي 2010-2011 و2011-2012، بينما توج كين بالحذاء الذهبي في موسمي 2016-2017 و2017-2018.

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وجاء صلاح في الموسم الماضي ليقطع سلسلة تفوق كين بعدما حصد الحذاء الذهبي بعد منافسة قوية معه، بعدما وصل المصري إلى 32 هدفًا في النهاية مقابل 30 للمهاجم الإنجليزي.

وتتبقى مباراة واحدة لكل فريق في عمر الموسم الجاري من بريميرليج، حيث يلعب ليفربول مع وولفرهامبتون، مانشستر سيتي خارج ملعبه مع برايتون، وأرسنال ضيفًا على بيرنلي.

إلا أن التتويج بالحذاء الذهبي في موسمين ليس الإنجاز الأبرز في تاريخ البطولة الإنجليزية التي انطلقت في نسختها الحالية عام 1992، حيث سبق للاعبيّن أن وصلا للحذاء الذهبي ثلاثة مرات متتالية.

ألان شيرار توج هدافًا للدوري الإنجليزي في ثلاث مواسم متتالية مع نادي بلاكبيرن في المواسم من عام 1994 إلى 1996، وهو ما كرره تيري هنري مع أرسنال.

المهاجم الفرنسي توج بالجائزة ثلاثة مرات أيضًا في الفترة من عام 2003 حتى 2005 بشكل متتالي، ليعادل وقتها ما حققه المهاجم الإنجليزي قبل 9 أعوام وقتها.