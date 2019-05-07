"بطل السيتي" يكشف كواليس الهدف التاريخي فى ليستر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد فينسيت كومباني مدافع نادي مانشستر سيتي، أن زملاءه طالبوه بعدم تسديد الكرة التي جاء عن طريقها هدف تفوق فريقه أمام ليستر سيتي.

وأشار كومباني في تصريحات بعد المباراة، إلى أنه قرر التصويب بناء على قرار شخصي منه، كونه لاعب بالغ وناضج -على حد تعبيره-.

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وقال مدافع سيتي: "قبل التصويب، زملائي طالبوني بعدم تسديد الكرة، كنت أسمعهم يهتفون -لا تصوب لا تصوب-، وهو ما أدى إلى تأخر قراري قليلًا".

واختتم ضاحكًا: "تذكرت أنني رجل بالغ وناضج وبإمكاني إتخاذ القرار بنفسي، ولذلك قررت التصويب، قبل 15 عام أبلغت زملائي بأنني سأسجل هدفًا مثل هذا، ونجحت بالفعل".

الجدير بالذكر أن كومباني سجل هدفًا صاروخيًا، ليقود مانشستر سيتي للفوز على ليستر بهدف نظيف في الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي هو الأول له فى تاريخ من هذه المسافة من أصل 37 تسديدة سددها.