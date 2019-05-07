بعد اشتعال المنافسة بين سيتي وليفربول.. أين ومتى تقام جولة حسم بريميرليج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

ازدادت المنافسة بين مانشستر سيتي وليفربول اشتعالًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليضطر الفريقان للانتظار حتى الجولة الأخيرة من أجل حسم بطل المسابقة بينهما.

ليفربول كان يأمل تعثر مانشستر سيتي في مواجهة ليستر اليوم الأثنين، إلا أن السيتزنز نجحوا في الفوز بهدف نظيف بشق الأنفس، لتعود الصدارة إليهم من جديد.

حسم البطل

الجولة الأخيرة من البطولة الإنجليزية ستشهد إقامة مباراتين هامتين بين ليفربول وولفرهامبتون، وبرايتون ألبيون ضد مانشستر سيتي.

مواجهة ليفربول ستقام على ملعبه ووسط جماهيره في ملعب أنفيلد يوم الأحد القادم في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، بينما يخرج سيتي لمواجهة برايتون في نفس التوقيت.

ليفربول يحتاج للفوز على وولفرهامبتون خلال المباراة المقبلة من أجل التتويج بالمسابقة، ولكن بشرط تعثر مانشستر سيتي في مواجهته ضد برايتون بالهزيمة أو التعادل على الأقل.

كما يحتاج سيتي للفوز من أجل التتويج رسميًا بدون النظر إلى نتيجة ليفربول وولفرهامبتون، وكذلك سيكون التعادل في صالحه إذا تعثر الريدز ضد الذئاب.

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ويمتلك مانشستر سيتي أفضلية في فارق الأهداف عن ليفربول برصيد 4 أهداف حاليًا، وهو ما يعني أن تعادلهما في النقاط سيمنح اللقب للسيتيزنز.

المباريات العشر في الجولة الأخيرة من البطولة ستقام في نفس التوقيت -الرابعة عصر الأحد-، إلا أن مراكز الهبوط قد تحددت بالفعل بعد تأكد رحيل هيدرسفيلد، كارديف وفولهام للبريميرليج.

المربع الذهبي

هناك منافسة أخرى على المربع الذهبي في المسابقة، ستكون بين توتنهام وأرسنال، وذلك بعدما تأكد وجود تشيلسي بين الأربعة الكبار برصيد 70 نقطة.

توتنهام سيستضيف إيفرتون في الجولة الأخيرة على ملعبه، بينما يخرج أرسنال لملاقاة بيرنلي خارج أرضه، في محاولة مستميتة للوصول إلى المركز الرابع.

توتنهام يمتلك الأفضلية قبل الجولة الأخيرة برصيد 70 نقطة، خلف تشيلسي برصيد 70 نقطة، بينما يحل أرسنال خامسًا حاليًا برصيد 67 نقطة.

ويحتاج أرسنال للفوز على بيرنلي بأي نتيجة إلى جانب تعثر توتنهام بالخسارة، ليصل وقتها المدفعجية إلى المركز الرابع في الترتيب النهائي للبريميرليج، والمؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.