صاروخ سيتي يسقط ليستر ويزيد إثارة الجولة الأخيرة بالبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق نادي مانشستر سيتي فوزًا هامًا ومثيرًا على حساب ليستر سيتي بهدف صاروخي سجله فينسيت كومباني مساء اليوم، الأثنين، في إطار مباريات الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فوز مانشستر سيتي جاء ليعيد الفريق إلى صدارة ترتيب فرق البطولة الإنجليزية برصيد 95 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول صاحب الوصافة، بينما تجمد رصيد ليستر عند 51 نقطة في المرتبة التاسعة.

وتحسم الجولة الأخيرة من المسابقة بطل الدوري الإنجليزي، حيث سيخرج سيتي لملاقاة برايتون، بينما يستضيف ليفربول، فريق وولفرهامبتون، يوم الأحد المقبل.

ملخص المباراة

سيطر مانشستر سيتي على الدقائق الأولى من المواجهة بعدما استحوذ على الكرة، مع محاولات للاختراق من الجانب الأيمن لكن دفاع ليستر سيطر على الموقف.

الخطورة الأولى جاءت لصالح ليستر في الدقيقة التاسعة، بعدما استحوذ ريكاردو على الكرة ليصوبها قوية لكن كومباني تصدى لها بفدائية قبل الوصول إلى المرمى.

وارتدت الكرة إلى فاردي الذي حاول تصويبها مباشرةً نحو لمرمى لكنها ارتطمت في التكتل الدفاعي لمانشستر سيتي، لتنتهي الخطورة عند هذا الحد.

وكاد مانشستر سيتي أن يدرك الهدف الأول في الدقيقة 29 بعدما تلقى أجويرو كرة عرضية ليحولها برأسه قوية، لكن العارضة تكفلت بالتصدي لها قبل أن يبعدها الحارس بعيدًا عن مرماه.

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وضاعف مانشستر من هجومه في الدقائق التالية، ليطلق ديفيد سيلفا تصويبة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 33 لكنها مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

دفاع ليستر سيتي قدم أداءً بطوليًا في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أمام اندفاع مانشستر سيتي الهجومي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبعد بداية الشوط الثاني بسبع دقائق، تلقى سيلفا كرة عرضية ليحولها برأسه إلى زميله سترلينج، لكن الجناح الإنجليزي أطاح بها بالرأس أعلى عارضة شمايكل.

وأجرى بيب جوارديولا التبديل الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 55 بعدما دفع بليوري ساني بدلًا من فيل فودين، لتعزيز قوة الخط الهجومي سعيًا للهدف الأول.

وكاد ليستر أن يباغت مانشستر في الدقيقة 63 بعدما انطلق ماجواير من أمام مرماه ليصل إلى منطقة جزاء منافسه، قبل أن يمرر الكرة لماديسون الذي صوب كرة قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

وتألق شمايكل في إبعاد هدف مؤكد عن مرماه، بعدما أخطأ الدفاع في إبعاد كرة بالدقيقة 70 لتمر إلى أجويرو الذي صوبها نحو المرمى لكن الدنماركي تصدى لها ببراعة.

وبعد دقيقة واحدة، أطلق كومباني تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ليعلن عن تقدم مانشستر سيتي بهدف رائع سكن أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

وكاد ليستر أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 87 من اللقاء بعدما حصل إيهانتشو على كرة داخل منطقة الجزاء، لكنه صوبها برعونة بعيدًا عن القائم الأيمن لمانشستر سيتي.