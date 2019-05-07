حقيقة رفض أحمد فتحي تجديد عقده مع الأهلي

أكد مصدر موثوق داخل فريق الأهلي عدم صحة ما تردد حول رفض أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق تجديد عقده. وأضاف المصدر لـ"بوابة الوفد" أن أحمد فتحي لم يتلق أي مفاوضات من الأساس بخصوص تجديد عقده في الفترة الحالية لأن الفريق مشغول بالمنافسة على لقب الدوري. وجدد أحمد فتحي عقده مع الأهلي لمدة موسمين مطلع هذا الموسم وينتهي عقده الحالي في صيف 2020.

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