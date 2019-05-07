رياضة | الحذاء الذهبي.. ميسي ينفرد بالصدارة وصلاح يتفوق على رونالدو وسواريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحذاء الذهبي.. ميسي ينفرد بالصدارة وصلاح يتفوق على رونالدو وسواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعلت المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي والتي تقدم لهداف الدوريات الأوروبية الخمسة وسط صراع شراس على المراكز العشرة الأولى في الترتيب.

ويتصدر المشهد حالياً الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني برصيد 34 هدفاً سجلها البرغوث في 32 مباراة لعبها في الدوري الأسباني هذا الموسم.

فيما يطارد ميسي من بعيد الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الذي نجح في تسجيل 30 هدفاً في بطولة الدوري الفرنسي.

وتعرض بطل العالم مع فرنسا 2018 إلى ضربة موجعة بعد أن تلقى عقوبة الإيقاف جراء طرده ضد نيس في كأس فرنسا وخضوعه لإيقاف ثلاث مباريات ما يقرب ميسي من الحصول على الحذاء الذهبي السادس في تاريخه.

وبغيابه عن المباريات الثلاثة يكون مبابي قد قضى عقوبة الإيقاف بداية من لقاء نيس الذي سقط فيه باريس سان جيرمان في فخ التعادل 1-1 وتأكد غيابه عن مباراتين من المباريات الثلاثة التي تتبقى لفريقه ما يجعل فرصة مبابي مقتصرة على مباراة وحيدة أمام ستاد ريمس في الجولة الأخيرة.

في المقابل ستكون الفرصة مواتية للنجم الدولي الأرجنتيني الذي تتبقى أمامه مباراتين ضد خيتافي وإيبار لزيادة رصيد أهدافه على الرغم من أن فالفيردي يسعى إلى حصوله على قسط من الراحة بعد حسم الفريق للقب الدوري بصورة رسمية والتركيز على دوري أبطال أوروبا.

وفي المركز الثالث ينشط مفاجأة الموسم النجم الإيطالي فابيو كوالياريلا لاعب سامبدوريا والذي يتصدر لائحة هدافي الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم برصيد 23 هدفاً مع تبقي 4 مباريات لفريقه ستحسم شكل المنافسة خاصةً أنها تشتد بينه وبين ملاحقيه.

وبخلاف ميسي ومبابي وكوالياريلا نجح الدولي المصري محمد صلاح في تعزيز رصيده كمتصدر للائحة هدافي الدوري الأنجليزي بعد تسجيله في شباك نيوكاسل يوم السبت الماضي في المباراة التي تمكن الريدز من تحقيق الفوز فيها بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده من الأهداف إلى الرقم 22.

وإرتقى " مو " إلى المركز الرابع في لائحة المنافسة على الحذاء الذهبي ليتجاوز كريستيانو رونالدو نجح يوفنتوس الإيطالي الذي سجل 21 هدف مع البيانكونيري في الكالتشيو بجانب بعض النجم العالميين أمثال لويس سواريز وكريم بنزيما.

ويتبقى أمام الدولي المصري مباراة واحدة فقط ضد وولفرهامبتون من أجل معرفة عدد الأهداف التي سينهي بها موسمه في البريميرليج هذا الموسم.

يذكر أن جائزة الحذاء الذهبي يتنافس عليها جميع اللاعبين في مختلف الدوريات العالمية مع وجود معامل نقاط مختلف لكل بطولة يتم تحديده حسب قوتها والنقاط التي حصلت عليها الدولة ويحصد الجائزة أكثر لاعب حصداً للنقاط.

وفي الدوريات الخمسة الكبرى يحصل اللاعب على نقطتين لكل هدف فيما يحصل على نقطة ونصف في بعض الدوريات الأخرى ونقطة وحيده للدوريات الأقل مثل المقدوني والأذربيجاني وغيرها.

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وجاء ترتيب هدافي الدوريات الأوروبية حتى الآن على النحو التالي :-

ليونيل ميسي لاعب برشلونة 32 هدف ( 64 نقطة )

كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان 30 هدف ( 60 نقطة )

فابيو كوالياريلا لاعب سامبدوريا 23 هدف ( 46 نقطة )

محمد صلاح لاعب ليفربول 22 هدف ( 44 نقطة )

دوفان زاباتا لاعب أتالانتا 22 هدف ( 44 نقطة )

روبيرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ 22 هدف ( 44 نقطة )

مباي دياني لاعب جالطة سراي 28 هدف ( 42 نقطة )

لوك دي يونك لاعب أياكس أمستردام 28 هدف ( 42 نقطة )

يذكر أن ميسي نجح في الحصول على الجائزة من قبل في خمسة مناسبات مواسم (2009-10)، (2011-12)، (2012-13)، (2016-17) (2017-18).

ويطمح البولجا في الفوز بها للمراة السادسة في تاريخه ليبتعد بالرقم القياسي عن ملاحقة البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي توج بالجائزة أربعة مرات أخرها موسم 2014 – 2015 .