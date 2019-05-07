رياضة | جوارديولا يكتب تاريخا جديدا مع مانشستر سيتي في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يكتب تاريخا جديدا مع مانشستر سيتي في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف فريق مانشستر سيتي فوزا صعبا ضد فريق ليستر سيتي، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا أول فريق يحقق الفوز أمام جميع خصومه الـ 19 في موسمين متتاليين خلال تاريخ البريميرليج.

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ويحتل السيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 95 نقطة، ويحتاج إلى الفوز أمام برايتون بالجولة الأخيرة لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.