رياضة | نجم لشبونة البرتغالي يقترب من مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم لشبونة البرتغالي يقترب من مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جانلوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي الشهير، أن برونو فيرنانديز لاعب وسط لشبونة البرتغالي سوف ينتقل إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال "دي مارزيو" إن فرنانديز قد جذب انتباه مسؤولي مانشستر سيتي بعد لعب موسم رائع بقميص لشبونة وتأكد انتقال اللاعب بعد اقتناع ناديه بالعرض المالي الذي قدمه السيتي وهو 55 مليون يورو.

Advertisements

ولعب فرنانديز بقميص لشبونة هذا الموسم 50 مباراة بمختلف البطولات حيثُ سجل 31 هدفاً وصنع 17 تمريرة حاسمة وينتظر أن يكون اللاعب بديلاً لفرناندينيو في خط وسط السيتي.

وكان برونو فرنانديز قد انتقل إلى سبورتنج لشبونة من سامبدوريا في صيف عام 2017 مقابل 8.5 مليون بالإضافة إلى 500 ألف مكافآت، وعلاوة على ذلك ضمان 10٪ على إعادة البيع في المستقبل.