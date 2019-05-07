رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الإثنين.. رونالدو يوجه صفعة كبرى للساحر ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الإثنين.. رونالدو يوجه صفعة كبرى للساحر ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الإسباني اليوم الإثنين الموافق 6 مايو 2019 العديد من الأخبار الهامة والمتعلقة بفريق الكرة، والتي كان من أبرزها:

لاعب ليفربول: لابد أن نؤمن بتحقيق المعجزة أمام برشلونة

أكد ظهير ليفربول الإنجليزي، ترنت أرنولد، اليوم الإثنين، أن مهمة فريقه في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، غداً الثلاثاء، أمام برشلونة الإسباني صعبة، لكنه شدد على ضرورة الإيمان بإمكانية تحقيق المسألة.

كان برشلونة فاز في مباراة الذهاب على ملعب كامب نو 3-0.

وقال اللاعب الشاب في مؤتمر صحافي: "أنا متأكد من أن الجماهير ستؤمن بقدرتنا على التسجيل، واقعياً المهمة أشبه بجبل يصعب تسلقه، لكن الإيمان مطلوب".

وأضاف: "فرصنا ضئيلة لكنها موجودة، وعلينا بدأ المباراة دون خوف".

وسيغيب محمد صلاح، روبرتو فيرمينيو، ونابي كيتي، عن المواجهة، في حين سيخوض البرسا اللقاء بكل نجومه.

عاجل - بعد إصابة صلاح وفيرمينيو.. ليفربول يتلقي صدمتين جديدتين

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن ثنائي ليفربول الإنجليزي، فيرجيل فان دايم وأليكس أوكسليد تشامبرليين تغيبوا عن تدريبات الريدز اليوم استعدادًا لمواجهة برشلونة الإسباني غدًا الثلاثاء، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال ديفيد لاينش صحفي موقع ليفربول الرسمي "سابقًا و"standard sport" :" فان دايك وتشامبرلين لم يشاركا في تدريبات الفريق اليوم، وهناك شكوك تعرضهما للإصابة قبل مواجهة برشلونة".

يذكر أن ليفربول سيفقد كلًا من روبرتو فيرمينيو ومحمد صلاح أمام الفريق الكتالوني بسبب الإصابة التي لحقت بالثنائي.

ليفربول يستعد لضرب برشلونة بالمدافع الثقيلة

بإجماع الأراء، يحتاج ليفربول الإنجليزي لمعجزة حقيقية من أجل التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الأسبوع. ولكن التاريخ يشير إلى أن المعجزات قد تتحقق أحياناً.

وخسر ليفربول بثلاثة أهداف دون رد على ملعب برشلونة في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال ويتحتم على الفريق أن يظهر بشكل مثالي على ملعب أنفيلد غداً الثلاثاء من أجل كبح جماح برشلونة ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، عبر تسجيل ثلاثة أهداف على الأقل.

ولكن المهمة ربما تبدو للكثيرين مستحيلة خاصة في ظل غياب الهداف المصري محمد صلاح إثر تعرضه لإصابة في الرأس خلال الفوز على نيوكاسل يونايتد وكذلك غياب المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو بسبب الإصابة.

ولكن ذكريات الموسم الماضي لازلت في الأذهان عندما فاز برشلونة على ضيفه روما 4-1 في ذهاب دور الثمانية قبل أن يخسر إياباً في روما بثلاثة أهداف دون رد.

كما أن ليفربول عاش نفس التجربة ولكن بشكلها الإيجابي عندما كان خاسرا بثلاثة أهداف دون رد أمام ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا في 2005، ولكن المارد الإنجليزي انتفض ليفرض التعادل 3-3 قبل أن يحسم الفوز عبر ركلات الجزاء الترجيحية ليتوج باللقب القاري.

وقال مدافع ليفربول، الهولندي فيرجيل فان دايك "ندرك مدى صعوبة المهمة بالنظر إلى كوكبة اللاعبين في برشلونة والإمكانيات التي أظهرها المنافس في مباراة الذهاب، لكننا أظهرنا في بعض الفترات قدرتنا على صناعة فرص خطيرة أمامهم، وأن نصعب عليهم الأمور".

وأضاف "إنهم يحققون استفادة مضاعفة من خلال ميسي، لكننا سنحاول أن نبذل كل ما بوسعنا من أجل التأهل للنهائي".

وأوضح مدافع ليفربول، ديان لوفرين "لدينا مجموعة من اللاعبين الكبار وعليهم أن يثبتوا كفاءتهم في المباريات الكبرى، وأعتقد أننا تنتظرنا مباراة كبيرة يوم الثلاثاء، لذا اتوقع واحدة من أكبر المباريات في أنفيلد".

Advertisements

وأضاف "لهذا السبب نحن ليفربول، لهذا السبب ليفربول نادي استثنائي".

وأشار "نتيجة مباراة الذهاب ليست مقياس، لقد تفوقوا (برشلونة) 3-0 ولكن كرة القدم لا تعرف التوقعات خاصة في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد".

وأبدى لوفرين ثقته في قدرة الفريق على تحقيق نتيجة جيدة، حتى في ظل غياب صلاح.

وأضاف "لقد أظهرنا عدة مرات قدرتنا على اللعب دون صلاح، ونجوم أخرين أيضا بالفريق".

وأكد لوفرين "لكن الشيء الأكثر أهمية هي الجماهير، اتمنى أن نحقق هدفنا، ولكننا نحتاج إلى أقصى مساندة ممكنة من جانب الجماهير".

وقد يضطر جورجينيو فينالدوم للمشاركة في المباراة برشلونة كرأس حربة وهمي مثلما فعل في مباراة الذهاب في ظل غياب المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو بسبب الإصابة.

وقال جوريجينيو: "ستكون مهمة صعبة حقا لأننا في حاجة لتسجيل أربعة أهداف وعدم استقبال مرمانا أي أهداف أمام برشلونة، الأمر صعب للغاية ولكن ليس من المستحيلات".

رونالدو يأمر يوفنتوس بضم هذا اللاعب لضرب ميسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن طلب قدمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى إدارة نادي يوفنتوس لكي يستطيع منافسة ليونيل ميسي على الكرة الذهبية الموسم المقبل ويعود مجدداً للتألق.

وقال موقع "دون بالون"، إن كريستيانو رونالدو قد طلب من إدارة اليوفي التعاقد مع صفقة مهاجم قوي في فترة الميركاتو الصيفي من أجل تدعيم خط هجوم الفريق بدايةً من الموسم الجديد.

وأوضح الموقع الإسباني، أن رونالدو طلب من الإدارة بالتحديد التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح بعد المستوى المميز الذي ظهر به خلال موسمين متتاليين مع ليفربول.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن محمد صلاح قد يكلف خزينة يوفنتوس ما يقارب الـ 140 مليون يورو، وسوف يحل اللاعب مكان باولو ديبالا في خط هجوم السيدة العجوز.

حالة طلاق بسبب ليونيل ميسي

تسبب ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في طلاق زوجين بعد زواج دام 14 عاماً عقب شجار دار بينهما بمدينة تيشلابنسك بجبال الأورال بروسيا.

وطلب مشجع روسي الطلاق من زوجته عقب شجار بينهما حول إمكانات ليونيل ميسي

وقال المشجع لصحيفة "أروجونتي إي فاكتي" الروسية: "كانت زوجتي تقول لي إن ميسي يلعب بشكل سيئ في المونديال، لتنشب بيننا مشاجرة، حيث لم أتمالك نفسي، وجمعت أغراضي وخرجت من المنزل.. طلبتُ في اليوم الثاني رسمياً الطلاق من زوجتي أمام السجل المدني".

وأوضحت الصحيفة أن الزوجين تعرفا أحدهما على الآخر في حانة خلال مشاهدة إحدى مباريات بطولة كأس العالم التي أقيمت عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

سر وقوف ليونيل ميسي متفرجا في بدايات المباريات

لا يهتم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني بتسجيل الأهداف في أول دقيقتين من المباراة ويكتفي بمشاهدة الكرة فقط لقراءة طريقة لعب الخصم ونقاط ضعفه وقوته ومن بعدها يبدأ تنظيم اللعب وشن الهجمات على مرمى الفريق المنافس.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن هذه الحركة من لغة الجسد تجعله يعرف عن كثب ثغرات دفاع الخصم لكي ينسل من بينها وعندما تحتدم المعركة الكروية فوق المستطيل الأخضر، يقوم ميسي بما عليه تمريرا وتهديفا وقطعا للكرة.

وتشير الأرقام إلى أن ميسي فعلا ليس كباقي اللاعبين وما يفعله في الدقائق الأولى من المباراة يأتي بثماره على صعيدي النتيجة والأداء وحصد النقاط وتحقيق الألقاب وإنقاذ الفريق من الورطات.