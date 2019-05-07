آمال ليفربول تتضاءل.. السيتي على بُعد فوز للتتويج بـ"البريميرليغ"

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خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 7 مايو 2019 12:52 صباحاً - بات نادي مانشستر سيتي على بُعد فوز للحفاظ على لقبه بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه الشاق على ضيفه ليستر سيتي بهدف نظيف، مساء الاثنين، في ختام لقاءات الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من البطولة المحلية.
وفرض ليستر سيتي نفسه بقوة في المباراة، وكان نداً قوياً لكتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، لكن القائد البلجيكي فينسنت كومباني أرسل قذيفة صاروخية هزت شباك الضيوف، بعد 70 دقيقة من اللعب.
بهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 95 نقطة، في صدارة "البريميرليغ"، ليتراجع ليفربول إلى المرتبة الثانية بنقطة أقل، فيما توقف رصيد ليستر سيتي عند 51 نقطة في المركز التاسع.
وسيتوج "السيتزن" بطلاً باللقب في حال فوزه، الأحد المقبل، بملعب برايتون صاحب المركز الـ17، ضمن الجولة الـ38 والأخيرة، فيما سيكون ليفربول مع مواجهة قوية مع وولفرهامبتون سابع الترتيب.
وقد يخرج ليفربول خالي الوفاض هذا الموسم في حال ودّع دوري أبطال أوروبا على يد برشلونة الإسباني، وضاع لقب "البريميرليغ"، رغم الأداء والنتائج الكبير لـ"الريدز" على مدار الموسم.
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